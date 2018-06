Twee jaar cel voor Poolse dieven 28 juni 2018

Door de staking van de cipiers konden twee Poolse dieven hun vonnis - twee jaar cel en 1.600 euro boete - niet persoonlijk aanhoren in de correctionele rechtbank van Tongeren. Hun advocaten zullen de boodschap in de gevangenis moeten overbrengen.





Op 15 februari gingen de twee in Dilsen-Stokkem met duur werkmateriaal van het merk Festool aan de haal uit een doe-het-zelf zaak. Volgens de twee waren ze er afgezet door een onbekende, die hun die opdracht had gegeven en in zijn auto zat te wachten. Toen ze betrapt werden, viel het op dat ze speciale kleding droegen waarin een boormachine, een vlakschuurmachine en een decoupeerzaag makkelijk verstopt konden worden. (JEK)