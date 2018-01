Twee huizen tijdelijk onbewoonbaar 02u58 0

Aan de Burgemeester Henrylaan in Rotem is woensdagavond brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning. Het vuur sloeg via het dak over op het aanpalende huis. Brandweer Oost Limburg snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat er héél wat schade is in beide huizen. Niemand raakte gewond. De bewoner van elk huis kan tijdelijk elders terecht. (MMM)