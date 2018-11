Twee gewonden bij keukenbrand Toon Royackers

25 november 2018

Aan de Burgemeester Henrylaan in Dilsen Stokkem is zondagmiddag omstreeks 13.15 uur brand ontstaan in de keuken van een woning. Zowel de bewoner als een buurman probeerden het vuur onder controle te krijgen. Nog voor de brandweerzone Oost-Limburg ter plaatse was, slaagden ze er ook effectief in de vlammen te doven. Beide mannen werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze tijdens het blussen veel rook hadden binnengekregen.