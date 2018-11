Twee aanrijdingen in anderhalf uur tijd BVDH

11 november 2018

Zaterdagmiddag waren er in Dilsen twee aanrijdingen op anderhalf uur tijd. Om 12 uur was er een ongeval op de Haagstraat. Een fietser werd er aangereden door een voertuig dat uit de Hoogbaan kwam. Het slachtoffer hield lichte verwondingen over aan de klap. Om 13.30 uur wilde een 73-jarige dame links de Oude-Kerkstraat inrijden, toen ze in de flank werd aangereden door een vijftiger die op de Rijksweg richting Maaseik reed. De exacte schade is niet gekend.