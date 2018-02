Tentoonstelling over en in apotheken 15 februari 2018

Het Apotheekmuseum op de Markt in Maaseik organiseert in samenwerking met meerdere Maaslandse apotheken de minitentoonstelling 'Van kruidenkenner-pillendraaier tot apotheker.' Het streven en de zoektocht naar gezondheid, geluk en bevalligheid is van alle tijden. Over deze zoektocht zal vanaf februari tot augustus 2018 een kleine tentoonstelling rondreizen. De verschillende haltes zijn de apotheek op de Markt in Maaseik (15 februari tot en met 15 april) en twee apotheken in Dilsen-Stokkem (apotheek Rijksweg en apotheek Kantonsweg, afwisselend 2 maand van 17 april tot en met 14 augustus). "Deze aanpak past in de strategie van Musea Maaseik om mensen op onverwachte plaatsen met hun erfgoed in aanraking te brengen", zegt schepen Kevin Drees (Vooruit).