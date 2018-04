Stokkem VV ziet prachtig seizoen bekroond met titel 23 april 2018

04u41 0 Dilsen-Stokkem Stokkem VV is de meer dan verdiende kampioen in derde provinciale B. De mandenvlechters wonnen op de slotspeeldag met het kleinste verschil bij SLW Maaseik en dat was ruim voldoende om het kampioenschap te vieren. "Als je haast de volledige competitie bovenin prijkt, kun je spreken van een terechte kampioen", juichte trainer Ives Dreesen in het feestgewoel.

Stokkem dat vorig seizoen in een onfortuinlijke slotfase een haast zekere titel te grabbel gooide, wou dit jaar absoluut beter doen. Met minder dan het kampioenschap, zou men niet tevreden zijn. "De lat lag inderdaad hoog", zegt trainer Ives Dreesen. "Zulke hoge verwachtingen zorgen voor stress. Maar we gingen daar goed mee om. We pakten de eerste periodetitel met goed voetbal. Enkel tegen Calcio en Grimbie moesten we de duimen leggen. De tweede periode was veel wisselvalliger. De dominantie was er niet meer."





In de derde periode verloren jullie twee opeenvolgende thuiswedstrijden en leek een herhaling van vorig seizoen in de maak. Het bestuur greep in. "Een ruime voorsprong slonk inderdaad weg. Vooral Calcio leek het roer over te nemen. Het bestuur koos met het ontslag van trainer Werner Manteleers voor een schoktherapie. Een keuze waar ik het moeilijk mee had. Ik had een prima band met Werner en dit deed pijn. Uiteindelijk nam ik het hoofdtrainerschap over met oud-speler Davy Claessens aan mijn zij. Met succes. We pakten 12 op 12 en het kampioenschap. Wat wil je meer."





Voor jezelf is dit een prachtige bekroning. "Ik ben nu vijf jaar aan de slag bij Stokkem. Eerst was ik voorzitter, daarna actief in de jeugdwerking en de laatste jaren hulptrainer en trainer van het eerste elftal. Ook voor tweede provinciale zijn we klaar." (CLM)