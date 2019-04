Stad telt al 21 buurpreventienetwerken MMM

15 april 2019

18u42 0 Dilsen-Stokkem Momenteel telt Dilsen-Stokkem maar liefst 21 buurtpreventienetwerken. Allen maken ze gebruiken van Whatsapp en doet het veiligheidsgevoel stijgen.

Het gaat om preventie, het signaleren van verdachte situaties en het vergroten van de sociale controle en het veiligheidsgevoel. Zodra iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig gemeld worden nadat éérst de 101 op de hoogte gebracht werd.

“De stad ondersteunt de mensen die in hun buurt een buurtpreventienetwerk via Whatsapp willen oprichten op verschillende manieren", zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). “Iedereen mag uitleg komen vragen. Daarnaast maakt de stad speciale flyers op maat van het buurtnetwerk die dan verspreid kunnen worden door de coördinatoren. Als het netwerk goed en wel actief is worden er verkeersbordjes geplaatst die aangeven dat er in de wijk een buurtpreventienetwerk actief is.”

“De coördinatoren zien er nauwgezet op toe dat deze groepen enkel en alleen gebruikt worden in geval van een lokale ‘calamiteit’, wat er mee voor zorgt dat deze buurtpreventiegroepen een succes zijn”, aldus schepen Pieter Indemans.

Wie meer info wil kan steeds een mailtje sturen naar info@dilsen-stokkem.be.