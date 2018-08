Speeltoestellen in het kasteelpark 03 augustus 2018

In het kasteelpark te Dilsen, in de nabijheid van de fitness-toestellen en de zitbanken, staan vijf nieuwe speeltoestellen. Het stadsbestuur investeert 37.000 euro in dit project voor meer speelplezier in het kasteelpark.





De firma Eibe kreeg de opdracht en ging eind juli van start met het plaatsen van de toestellen. (GBO)