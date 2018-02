Snelheidsduivel tegen rechter: "Niemand was op de baan" 01 februari 2018

Een 26-jarige man uit Dilsen-Stokkem die 129 kilometer per uur reed op een plaats waar 90 kilometer van kracht is, heeft van de politierechter in Maaseik een geldboete van 531 euro gekregen. "Het was nacht en niemand was op de baan", reageerde de snelrijder tegen de rechter. "Als ik u moet geloven, gelden de verkeersregels niet als er niemand op de baan is. Zo gaan we niet beginnen", sprak de rechter.





