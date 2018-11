Schepen Sofie Vandeweerd (34) wordt plots burgemeester: "Ik kwam hélemaal uit de lucht gevallen” Marco Mariotti

30 november 2018

19u52 1 Dilsen-Stokkem Maak kennis met Sofie Vandeweerd (Open Vld), de nieuwe burgemeester van Dilsen-Stokkem. De 34-jarige blonde ruilt onverwachts haar schepenstoel in voor die van de burgemeester, nadat Lydia Peeters al even onverwachts Vlaams minister mocht worden. “Ik heb meteen ja gezegd", zegt Vandeweerd.

Het laatste waar Sofie Vandeweerd afgelopen verkiezingscampagne aan dacht, was burgemeester worden. De Rotemse heeft dan wel al twaalf jaar politieke ervaring, maar het was stemmenkanon Lydia Peeters die voor de sjerp zou gaan. Tot Vlaams minister van Energie Bart Tommelein besliste om burgemeester te worden in Oostende. Bart out. Lydia in.

De burgemeestersstoel in Dilsen-Stokkem kwam plots leeg te staan, maar daar bleek Vandeweerd de geschikte kandidaat voor te zijn. “Ik kreeg het bericht effectief donderdag pas binnen", reageert Sofie Vandeweerd. “Lydia wist het nieuws woensdag pas. Het is allemaal heel snel gegaan, maar we willen beiden deze kans grijpen. Zij in Brussel, ik in Dilsen-Stokkem.”

Waarnemend burgemeester

Vandeweerd is geen nieuwkomer in de politiek. Ze is al twaalf jaar schepen, waarvan zes jaar eerste schepen. “Ik was 22 jaar toen ik mijn eerste stappen zette, en was toen al één van de jongste schepenen ooit. Vandaag ben ik 34 en wellicht één van de jongste burgemeesters in de provincie. Ik blijf wel waarnemend burgemeester.”

Concreet wil dat zeggen dat Peeters elk moment haar zitje als burgemeester weer kan opeisen. In mei 2019 zijn er nationale verkiezingen. Als blijkt dat Open Vld niet in de Vlaamse regering zal zitten, stopt het verhaal van minister Lydia Peeters misschien al héél snel. “En dus ook die van mij. In het slechtste geval eindigt het verhaal na zes maanden, maar daar gaan we niet van uit. Politiek is onvoorspelbaar.”

Zachter

Vandeweerd neemt haar rol bijzonder serieus en wil de uitgezette lijnen van Open Vld Dilsen-Stokkem verder bewandelen. “Maar los van de politiek zal ik vooral mezelf blijven. Dat meisje uit Rotem die jeugd, sport en cultuur hoog in het vaandel draagt. Mijn aard is anders dan die van Lydia. Ik heb een andere aanpak. Sommigen zeggen dat ik zachter zal zijn.”

Kelly Issaris raakte ook verkozen als gemeenteraadslid voor Open Vld en zou na vier jaar het schepenmandaat overnemen van Jos Opdenakker. Door het noodzakelijke schuiven van afgelopen dagen, zal nu ook zij een vol schepenmandaat krijgen.