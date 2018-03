Saboteur zet Tivoli onder water CAMERA OP KOMST NA ZOVEELSTE GEVAL VAN VANDALISME AAN SLUIS MARCO MARIOTTI

13 maart 2018

02u31 0 Dilsen-Stokkem De bewoners aan de Vliegenheuvel bij Tivoli - waar de serie Beau Sejour werd opgenomen - schrokken zich gisterochtend een bult. De hele omgeving langs het kanaal stond blank. Een onbekende brak het slot af van de sluis aan de passerel waardoor de oude kanaalarm in een mum van tijd overstroomde. "Dit is duidelijk kwaad opzet, én niet de eerste keer. Er moeten camera's komen", zegt burgemeester Lydia Peeters.

Het gebied tussen de Boslaan en de Vliegenheuvel ligt er nog steeds zompig bij, maar voor Lydia Peeters is de maat vol. Al voor de zoveelste keer forceren onbekenden de sluis aan het kanaal. En viel de schade de vorige keren nog al bij al mee, gisteren had de vandalenstreek een grote ravage als gevolg.





Kelder onder water

Onder meer bij Frans Roumans en zijn dochter Claartje stond de tuin en kelder in een mum van tijd blank. "Het was pas toen we wakker werden dat we beseften wat er gebeurd was", vertelt de 82-jarige Frans. "Heel de omgeving stond blank, een heuse overstroming. De burgemeester kwam ook een kijkje nemen, en ze vertelde dat er kwaad opzet in het spel is. Allemaal goed en wel, maar onze kelder staat nog steeds onder water. De mazoutketel is daardoor ook beschadigd geraakt en heel wat mazout heeft zich met het water gemengd. Er moet nu een expert komen om de schade op te meten", klink het. Frans groeide nochtans op in Kotem waar ze voor de jaren negentig vaker te maken kregen met wateroverlast als de Maas uit haar oevers trad. "Maar dit is een strafbaar feit, met duizenden euro's aan schade." Ook bij de buren - die hun huis aan het renoveren zijn - raakte een deel van de inboedel beschadigd.





Slot geforceerd

Uit de vaststellingen van de politie blijkt het slot aan de sluis te zijn geforceerd. Het water steeg zondag al in enkele uren naar een zorgwekkend hoog punt, maar maandagochtend trad het dan volledig uit zijn oevers. "En nochtans is alles goed afgeschermd, en toch zijn ze erin geslaagd om de sluis volledig open te draaien. Dit is niet het werk geweest van spelende kinderen denken we. En in de omgeving hebben we de afgelopen maanden vaker vandalisme vastgesteld. Pas aangeplante boompjes werden simpelweg omgezaagd, en ook de signalisatie bij de werken aan de oude brug in Tivoli werd doelbewust vernield. Of het allemaal om dezelfde dader gaat, weten we niet, maar pluis is het zéker ook niet. We gaan bekijken welke maatregelen we kunnen treffen, maar ik ga sowieso vragen de patrouilles in de omgeving te verhogen én indien mogelijk ook een camera te plaatsen. Dit moet stoppen."





NV De Scheepvaart diende intussen klacht in tegen onbekenden.