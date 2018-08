Ree aangereden in Pannenhuisstraat 29 augustus 2018

02u38 0

In de Pannenhuisstraat in Dilsen werd in de nacht van maandag op dinsdag een ree aangereden door een auto. Het dier was op slag dood. Het voertuig liep schade op, maar was nog rijvaardig. De bestuurder bleef ongedeerd. (MMM)