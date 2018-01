Recordaantal DOE-passen verkocht 02u57 0

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft vorig jaar 1.032 DOE-passen verkocht. "Een record", zegt schepen Sofie Vandeweerd (Open Vld). Het pasje is er voor alle kinderen en tieners van vier tot en met achttien jaar die deelnemen aan het stedelijk vrijetijdsaanbod. Een pasje kost 3 euro. "Het succes heeft zeker te maken met het uitgebreide activiteitenaanbod, de inzet en creativiteit van onze medewerkers en de inzet van vakantiewerkers en vrijwilligers. We proberen elke schoolvakantie een gevarieerd aanbod samen te stellen dat ook betaalbaar en laagdrempelig is. Het aanbod blijft in 2018 gratis, op voorwaarde dat de deelnemers dus een DOE-pas kopen." (GBO)