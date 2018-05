Rechter twijfelt aan verhaal politie 31 mei 2018

De strafrechter in Tongeren heeft geen sanctie gegeven aan een 34-jarige beklaagde uit Dilsen-Stokkem. De man werd van weerspannigheid beticht. Ook zou hij een politieman in functie slagen uitgedeeld hebben. De feiten dateren al van 23 oktober 2010 toen drie inspecteurs van de politiezone Borgloon de man in Heers wilden overmeesteren. Dat lukte, maar bij een val raakte één van de agenten ernstig gewond aan de knie. Er werd een deskundige aangesteld om de reële schade van de inspecteur te begroten. Omdat de inspecteur in kwestie mede het proces-verbaal opstelde, was er mogelijk tegenstrijdigheid van belang. Verder oordeelde de rechter dat de man moeilijk een slag kon gegeven hebben toen hij door drie agenten overmeesterd werd. Te veel twijfels dus waardoor enkel de weerspannigheid werd weerhouden. Daarom een eenvoudige schuldigverklaring en géén schadevergoeding of straf voor de 47-jarige inspecteur. (JEK)