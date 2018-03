Rechter tegen snelheidsduivel: "Ik ga u niet brengen" 10 maart 2018

Een 25-jarige man uit Maaseik die door de politie aan de kant werd gezet voor overdreven snelheid op de Rijksweg in Dilsen-Stokkem, krijgt 15 dagen rijverbod en een geldboete van bijna 1.000 euro. Op de Rijksweg, waar de maximum toegelaten snelheid 70 km/uur is, noteerde de politie een snelheid van bijna 120 km/uur. "Maar ook je nummerplaat was niet zichtbaar, je was aan het telefoneren én aan het rijden zonder veiligheidsgordel", fulmineerde de rechter tijdens de zitting. De overtreder probeerde de rechter te overtuigen om zijn rijbewijs niet af te pakken omdat hij het nodig heeft voor zijn werk. "Iedereen die een rijbewijs heeft, kan het niet missen. Moet ik dan alleen het rijbewijs intrekken van mensen die niet werken? En ik ga u niet brengen, ik heb niet te snel gereden", aldus de politierechter. (GBO)