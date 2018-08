PXL-student onderzoekt zelfrijdende auto's in Lapland 25 augustus 2018

02u44 0

Als zelfrijdende auto's in Lapland deze winter ontsnappen aan een zware botsing, hebben ze dat misschien wel te danken aan PXL-student Ward Mertens uit Dilsen-Stokkem. Voor zijn bachelorproef onderzocht hij deze thematiek. "Deze winter worden mijn bevindingen geïntegreerd in een groot onderzoek", stelt hij fier.





Zelfrijdende auto's hebben het in noordelijke oorden verre van gemakkelijk omdat de radar-, sonar- en camerasystemen zich in winterse omstandigheden niet op wegmarkeringen kunnen baseren. Daarom werkte Ward aan een radarsysteem dat rekening houdt met kleine reflectorplaatjes naast de Finse wegen.





"Ik moest iets doen rond mijn studierichting elektronica-ICT en omdat ik mijn buitenlandse stage in Finland aan het regelen was, kwam ik op dit thema uit. Ik ben nog nooit in Lapland geweest, maar ik hou van een uitdaging en de winter is mijn favoriete seizoen", zegt Ward.





Uit zijn proef blijkt dat niet alle systemen even geschikt zijn om te gebruiken in winterse omstandigheden. "In verschillende landen gebruikt men andere ideeën om de technologie tot een hoger level te brengen. Alle systemen hebben hun gebreken en juist die omzeilen, geeft het project vooruitgang. Ik focuste mij op de winterse omstandigheden en ontdekte dat niet alle systemen even geschikt zijn." (BVDH)