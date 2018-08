Politie ter plaatse voor nachtlawaai 06 augustus 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag moest de politie twee keer ter plaatse gaan voor nachtlawaai. De eerste keer om 0.28 uur in de Kantonsweg in Dilsen-Stokkem, waar de muziek werd uitgezet. Wat later ook op de Verloren Kost in Maaseik. Ramen en deuren werden gesloten en de pratende mensen beloofden het rustig te houden. (BVDH)