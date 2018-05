Politie rijdt champagnedieven klem 25 mei 2018

De politie heeft woensdag een rondtrekkende bende opgepakt. Dat gebeurde in de omgeving van de Bloemendaal in Maaseik. Het trio uit Georgië gedroeg zich vreemd en zaten in een wagen met een Zweedse nummerplaat. De mannen stapten uit, splitsen zich op en gingen op verkenning. De politie kreeg hen in de gaten, zette de achtervolging in en kon hen klemrijden.





In hun voertuigen werden tien gestolen flessen champagne ontdekt. In hun gps stonden meerdere adressen van OKay-winkels, verspreid over heel Vlaanderen. De politie contacteerde het filiaal van OKay Dilsen waar de champagne nog maar recent gestolen bleek. Het trio werd opgepakt en wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. (MMM)