Politie neemt vuurwerk van jongeren in beslag

28 december 2018

18u51 0 Dilsen-Stokkem De politie is donderdag moeten uitrukken na meldingen over het afsteken van vuurwerk. De bommetjes zijn in beslag genomen.

Donderdagavond belden mensen in de omgeving van Bonekamp in Dilsen-Stokkem. De jongeren werden benaderd, en zij gaven meteen toe vuurwerk op zak te hebben. Ze deden er vrijwillig afstand van. Het vuurwerk werd in beslag genomen.

Op de Kantonsweg gebeurde hetzelfde, maar toen de politie arriveerde zetten de jongeren het op een lopen. De politie patrouilleerde nog in de omgeving, maar trof niemand meer aan.