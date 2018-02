Politie betrapt jongeren die wifi van woning gebruiken 28 februari 2018

Bewoners aan de Haverstraat in Dilsen hebben maandagavond rond 19.30 uur de politie gebeld toen ze een verdacht voertuig zagen staan in hun straat. De politie kwam ter plaatsen en trof er twee jongeren aan. Ze stonden daar enige tijd, omdat ze daar gratis wifi hadden via één van de woningen. Dat netwerk bleek niet beveiligd. Het duo werd gevraagd de plaats meteen te verlaten. (MMM)