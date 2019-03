Plofkraak mislukt, buren filmen daders die zonder buit wegvluchten MMM kg tvc

01 maart 2019

17u47

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 33 Dilsen-Stokkem Vier daders hebben vanochtend rond 4 uur geprobeerd om een plofkraak te plegen op het postkantoor in Lanklaar, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. De daders moesten vluchten zonder buit. Enkele alerte buurtbewoners slaagden erin hun auto te filmen, net voor die wegreed.

Het parket van Limburg maakte bekend dat buurtbewoners bij de mislukte plofkraak op een postkantoor in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) rond 4.10 uur drie ontploffingen zouden gehoord hebben. Met een zware hamer heeft een van de daders ook geprobeerd een gat in de zijgevel te slaan, maar hij is er niet doorheen geraakt.

Bij de mislukte plofkraak zijn er geen gewonden gevallen. De geldlades aan de automaat hebben ze niet opengekregen, waardoor er geen buit is gemaakt. De daders reden weg in een donkerkleurige Audi. Dat werd vastgelegd op amateurbeelden.

Volgens buurtbewoners hing er aan het vluchtvoertuig een Nederlands kenteken, maar het parket maakte bekend dat de nummerplaat niet werd opgemerkt en er bijgevolg geen zekerheid bestaat over het land van uitgifte van de nummerplaat. De lokale politie Maasland heeft de daders niet meer kunnen aantreffen.

De politie sloot de Dorpsstraat in Lanklaar tot ongeveer 9.15 uur af. Het gerechtelijk lab en de ontmijningsdienst van het leger DOVO kwamen ter plaatse voor een uitgebreid onderzoek. De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft het onderzoek overgenomen.

Vier plofkraken

Met de plofkraak in Lanklaar staat de teller al op vier feiten in Limburg. De laatste plofkraak in Limburg dateert van 5 februari. Toen mislukte een plofkraak op een Argenta-geldautomaat in Bree. Daar moesten de daders hun Audi RS6 achterlaten. Eerder waren er ook al gelijkaardige feiten in Kinrooi en Hamont-Achel. In Kinrooi mislukte op 13 januari een plofkraak op een geldautomaat van bpost. Een week later was de BNP Paribas Fortis in Hamont-Achel het doelwit.

De daders zijn nu overgeschakeld op het gebruik van explosieven, omdat de vroegere methode met gasflessen achterhaald is. Financiële instellingen hebben immers aan hun geldautomaten gasdetectiesystemen laten installeren.