Opa en kleinzoon dealen samen 27 februari 2018

De strafrechter in Tongeren heeft een 65-jarige man uit Dilsen-Stokkem veroordeeld tot 14 maanden cel en een boete van 6.000 euro omdat hij, samen met zijn 16-jarige stiefkleinzoon, cannabis kweekte en er ook voor zorgde dat het spul tijdig geleverd werd.





Na meldingen van verdachte handelingen, telkens aan het jeugdhuis De Graef en rond de middag, volgden er twee observaties. Zowel op 26 als op 28 april 2016 stopte er een auto waarvan de bestuurder iets overhandigde aan een minderjarige jongen. Dit bleek uiteindelijk de stiefkleinzoon te zijn die een afzetgebied had in de schoolomgeving. De opa werd voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet en ziet zijn auto verbeurd verklaard. (JEK)