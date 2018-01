Nieuwe brug over Zuid-Willemsvaart 20 januari 2018

02u47 0

De oude betonnen brug over de Zuid-Willemsvaartarm in de Dorpsstraat in Lanklaar is in zeer slechte staat. Op 17 februari start de Vlaamse Waterweg met het vervangen van de brug aan hotel Beau Séjour. Om de bereikbaarheid te garanderen wordt een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug geplaatst voor de werkzone. Voor het autoverkeer komt er een omleiding. De werken zullen 100 werkdagen in beslag nemen en vermoedelijk tot half augustus duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. (GBO)