Nederlander (25) knalt op geparkeerd voertuig BVDH

09 december 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een verkeersongeval aan de Maïsstraat in Dilsen-Stokkem gebeurd. Rond 4.39 uur reed een bestuurder een geparkeerde auto aan, waarna hij op de vlucht sloeg. Het geparkeerde voertuig werd een drietal meter naar achteren verschoven. De bestuurder van het vluchtend voertuig keerde uiteindelijk terug naar de plek van het ongeval. Betrokkene D.R. (25) uit Nederland legde een positieve ademtest af. Er werd een proces-verbaal opgesteld door de politie van zone Maasland, alsook een onmiddellijke inning voor de alcoholintoxicatie.