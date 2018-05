Mes getrokken tijdens familieruzie 14 mei 2018

De politie is zondag moeten uitrukken voor een uit de hand gelopen ruzie in Dilsen-Stokkem. Na een relatiebreuk zochten twee partijen elkaar weer op. Ineens trok iemand een mes. Het slachtoffer wilde zich daarbij afweren, en liep lichte verwondingen op. Het gaat voornamelijk om krassen bij het verweren. De politie kwam ter plaatse en kon de gemoederen bedaren. Er volgde nog een gesprek tussen dader en slachtoffer. Of er klacht werd ingediend is niet duidelijk. (MMM)