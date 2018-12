Man rijdt in beek en legt positieve ademtest af MMM

28 december 2018

18u58 0 Dilsen-Stokkem Een 27-jarige man is donderdagnacht met zijn wagen in een beek beland. De man blies positief en is zijn rijbewijs kwijt.

Het ongeval gebeurde op de Daalderdijk in Dilsen-Stokkem rond iets voorbij middernacht. H.K. ging met zijn wagen uit de bocht en verloor de controle over het stuur. De wagen ging door een voortuin en kwam tot stilstand in een beekje. Hij legde een positieve ademtest af en is zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen kwijt.

Het voertuig moest worden getakeld.