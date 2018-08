Man kan echtgenote niet uit brand redden INFERNO IN DAMIAANHOEVE EIST DODE EN ZWAARGEWONDE M. MARIOTTI & T. ROYACKERS

29 augustus 2018

02u45 0 Dilsen-Stokkem Een zware brand in de Damiaanhoeve in Elen heeft gisteravond het leven geëist van bewoonster Gerty Vanhoef. Haar man Albert 'Bert' Bohnen stormde nog naar binnen om haar te redden, maar raakte zelf gewond. Hij werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 19 uur steeg gisteren plots een immense rookpluim op uit de Damiaanhoeve, in de Damiaanstraat in Elen. Bewoner Bert Bohnen, die zich op dat moment buiten bevond, stormde meteen naar binnen toen hij de brand opmerkte. Hij wilde zijn vrouw Gerty redden, die in de keuken was toen de brand uitbrak. Maar ondanks zijn poging en het feit dat hij de brandweer nog gealarmeerd had, kwam alle hulp te laat. Gerty overleed ter plaatse en Bert liep in zijn poging om haar te redden zelf zware verwondingen op. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis.





Brandweer Maaseik ging intussen het vuur te lijf, maar dat bleek allesbehalve evident te zijn. Er werd meteen een groot watertransport aangerukt om voldoende voorraad te kunnen leveren. Ook aan de Rijksweg in Dilsen werden tanks bijgevuld. "De hoeve bevindt zich inderdaad op erg afgelegen terrein, tegen de Maasdijk", zegt burgemeester Lydia Peeters. "De woning is zelfs omheind door een eigen winterdijk, omdat het water in de koudste maanden van het jaar soms dreigend hoog komt te staan. De hoeve zelf staat hier al sinds de achttiende eeuw en zal hierna opnieuw opgebouwd moeten worden. We wensen de hele familie enorm veel sterkte."





Over de exacte oorzaak van de brand was er gisteravond nog geen duidelijkheid. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien, en lokte heel wat kijklustigen vanuit Heppeneert naar de Maasdijk.





Bekend figuur

Bert Bohnen werkte jarenlang voor de Boerenbond, en is in de regio een gekend figuur. "Een drama voor hem dat hij zijn vrouw nu moet verliezen", viel bij voorbijgangers te horen. "Hij was nog maar net op pensioen, na jarenlang een expert geweest te zijn in de landbouwwereld. Hopelijk komt alles goed met hem. Zo spijtig van zijn vrouw..." Gerty was zelf jarenlang actief in de parochiegroep van Heppeneert, samen met haar man.





De hoeve zelf liep uiteindelijk zware schade op. Zowat de volledige dakconstructie werd vernield, en ook heel wat binnenmuren werden getroffen door rook en water. De Damiaan ontstond in de jaren 1700 en werd aan het einde van de achttiende eeuw uitgebouwd tot hoeve. Vroeger was het een schippersherberg aan de Maas, die ooit nog bewoond werd door de laatste beroepsvisser.