Man (57) in cel voor zware steekpartij in Oostende 08 juni 2018

02u53 0

Een 57-jarige man uit Dilsen-Stokkem zit in de cel als verdachte van een zware steekpartij in de uitgaansbuurt in Oostende. Het incident gebeurde op woensdagnacht rond 1.30 uur. Het 28-jarige slachtoffer, een Oostendenaar, werd op een vitale plaats gestoken en was er erg aan toe. De man werd geopereerd in het ziekenhuis en is intussen buiten levensgevaar. Ter plaatse slaagde de politie erin om twee verdachten op te pakken, namelijk vader P.W. uit Dilsen-Stokkem en zijn zoon C.W. (25). Die laatste werd na ondervragingen vrijgelaten en mocht beschikken. "Het gerechtelijk onderzoek loopt enkel nog tegen de vader. De precieze aanleiding en omstandigheden van de steekparij worden nog onderzocht", reageert procureur Fien Maddens van het parket van Brugge. P.W. verschijnt vandaag om 11 uur voor de Brugse onderzoeksrechter met het oog op een verdere aanhouding op basis van poging tot doodslag. (BBO)