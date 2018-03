Mama (23) die baby doodde na bevalling blijft aangehouden 17 maart 2018

02u49 0 Dilsen-Stokkem De raadkamer heeft beslist dat de N.R. uit Dilsen-Stokkem aangehouden blijft nadat ze vorige maand thuis beviel én meteen erna haar kindje doodde.

De feiten kwamen pas afgelopen weekend aan het licht, toen de vader van N.R. het lijkje ontdekte. De jonge vrouw had op dat moment relatieproblemen en trok uiteindelijk met haar twee kinderen weer in bij haar ouders. Haar ongewenste zwangerschap wist ze te verbergen, een doktersbezoek kwam er nooit aan te pas. Aan het einde van de krokusvakantie brak haar water en bracht ze het kind - vermoedelijk een jongetje - alleen ter wereld bij haar ouders thuis. Dat gebeurde op de badkamer, waar ze de baby meteen met haar hand verstikte. Vervolgens verstopte ze het lijkje in een koffertje in een gang die de bewoners dagelijks gebruikten. De 23-jarige vrouw verklaarde intussen aan haar familie dat ze een derde kind niet zou hebben aangekund. (MMM)