Maascentrum De Wissen krijgt totale metamorfose na 25 jaar Uitkijktoren wordt gebouwd op oever van de Oude Maas Marco Mariotti

10 april 2019

16u37 0 Dilsen-Stokkem Maascentrum De Wissen in Dilsen-Stokkem krijgt na 25 jaar eindelijk een heuse metamorfose. Zo krijgt de site een opvallende uitkijktoren aan de oever van de Oude Maas.

Duizenden schoolkinderen en volwassen uit het Maasland en ver daar buiten bezochten de afgelopen decennia Maascentrum De Wissen. Nergens betere workshops mandenvlechten dankzij het aanwezige riet dan daar aan de Oude Maas. Maar het concept en de totale site zijn wat blijven steken in het verleden zo toont het dalend bezoekersaantal jaar na jaar.

“Op dit ogenblik missen we aan De Wissen een echte blikvanger om de mensen langs het fietsroutenetwerk te doen stoppen", geeft burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) toe. “Het huidige gebouw is verouderd en heeft zelfs geen grote raampartijen waarlangs je kunt uitkijken over het gebied Negenoord-Kerkeweerd. Intussen heeft de natuur zich hier prachtig ontwikkeld, en daar willen we nu dus op inspelen met een unieke uitkijktoren.”

Maascentrum De Wissen werd 25 jaar geleden gebouwd als een doorsnee museum, maar de toerist vraagt anno 2019 meer beleving. “Het stadsbestuur is daarom in zee gegaan met een bureau dat een masterplan uitgewerkt heeft en Maascentrum De Wissen zal verbouwen tot een belevingscentrum. De voorgevel van De Wissen zal er totaal anders uitzien, omdat er een nieuwe constructie komt tussen het bestaande gebouw en de Winterdijk.”

Uitkijkplatform

In die nieuwe kiosk zal op het gelijkvloers een toeristisch infopunt worden ondergebracht. “Daar zullen toeristen info krijgen over alle bezienswaardigheden van Dilsen-Stokkem en in het bijzonder over het schitterende gebied Negenoord. Op de eerste verdieping wordt een klein moderne expositieruimte voorzien. Bovenop het nieuwe gebouw komt er een uitkijkplatform van waaruit je over de Oude Maas en natuurgebied Negenoord kunt kijken. De kiosk zal uitgerust worden met een trap en een lift.”

Het stadsbestuur hoopt dat toeristen en fietsers binnenkort wél halthouden en meer leren over de streek en over de traditie van het vlechtwerk. “Even belangrijk is dat we met dit overigens energiezuinige project een duidelijke link willen leggen naar de troeven in de omgeving: de uitgebreide wandel- en fietsmogelijkheden, de Smokkelmarkt en de stamplemen toren in het natuurgebied. Ookvakantiepark Terhills, Elaisa, Connecterra en Maasmechelen Village liggen vlakbij en kunnen dus aanvullend werken. Onze stad gelooft in toerisme als een economische hefboom.

Vandaag ligt een globaal masterplan op tafel mee vormgegeven door vertegenwoordigers van onder meer het stadsbestuur, Toerisme Limburg, Limburgs Landschap, Rivierpark Maasvallei en het Herstructureringscomité. “Tegen de zomervakantie hopen we een definitief ontwerp te hebben, zodat de werken in 2020 van start kunnen gaan. Of het Maascentrum tijdens de werken open kan blijven moet nog bekeken worden.”

Twee miljoen euro

Het totale project zal mogelijk tot 2 miljoen euro kosten. Eén miljoen komt van het herstructureringscomité. Verder wordt er nog volop gezocht naar extra subsidies. Er wordt ook geld voorzien voor nieuw sanitair en douches voor gebruikers van de kampeervlotten die vandaag in containers terecht moeten.