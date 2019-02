Lydia Peeters keurt eerste stappen goed voor zonnepanelenpark op Terhills MMM

18u32 0 Dilsen-Stokkem Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft de voorlopige bandingfactor voor het zonnepark Vliegasstort Terhills in de stad Dilsen-Stokkem vastgelegd. Die factor bepaalt het aantal certificaten dat men per opgewekte hoeveelheid groene stroom krijgt. Op die manier komt de realisatie van het zonnepanelenpark dichter.

Sinds de hervorming van het certificatensysteem in 2013 werd er in eerste instantie geen enkel groot zonnepark met een vermogen groter dan 750 kW meer gebouwd. Toen is ook beslist om de steun per project toe te kennen op basis van een bandingfactor. Het Vlaams Energieagentschap besliste nu dat het PV-project Vliegasstort Terhills voorlopig een bandingfactor van 0,279 krijgt, wat overeenkomt met ongeveer 25,95 euro per opgewekte MWh voor een periode van 10 jaar. Dat is zowat de helft minder dan zonneprojecten met een kleiner piekvermogen (tot 750 kW).

“Dit project bewijst dat het ook voor bedrijven steeds makkelijker en goedkoper wordt om hernieuwbare energie-installaties te plaatsen”, zegt minister Peeters. “Steun van de Vlaamse overheid blijft nodig voor de rendabiliteit, maar we vermijden oversubsidiëring.”

Het zonnepark Vliegasstort Terhills zal een zuidopstelling krijgen en 1,35 MW vermogen hebben. Het vakantiepark, waarvan Terhills NV ook eigenaar is, zal een deel van de geproduceerde elektriciteit afnemen. Het resterende deel zal op het net worden geplaatst. “Vlaanderen heeft meer grote zonneprojecten van meer dan 750 KW nodig. Dit project toont aan dat het kan gerealiseerd worden met relatief lage steun", besluit Peeters.