Limburgers isoleren massaal hun huizen Marco Mariotti

09 april 2019

17u12 0 Dilsen-Stokkem Nergens in Vlaanderen worden meer woningen geïsoleerd dan in Limburg. Dat maakte Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) vandaag bekend. “Bij spouwmuurisolatie daalt de factuur tot 150 euro per jaar", zegt ze.

Sinds Vlaanderen 5 euro per vierkante meter aan spouwmuurisolatie subsidieert, werden al 100.000 woningen geïsoleerd. Maar liefst een vierde van al die woningen ligt in Limburg. “Er wordt hier hard aan die kar getrokken", zegt Peeters. “In de sociale woningbouw en verhuursector wordt veel met na-isolatie gewerkt.”

Dat weten ze ook bij de Limburgse sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak. “In één jaar tijd krijgen 428 woningen in wijken in Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Bree en Oudsbergen isolatie", zegt directeur Koen Van den Bruel. “We willen daarop blijven inzetten, zodat ook de factuurprijs bij de huurders naar beneden kan.”

Kosten dalen

Bewoner Pierre Vranken is in elk geval blij met de aanpassing. “Ik woon hier nu al 44 jaar en heb het alleen maar zien verbeteren. De energiekosten zijn gedaald, op uitzondering van de stroompiek vorig jaar. Hopelijk zal deze isolatie het geheel weer omlaag halen. De investering zou toch in zes jaar tijd terugverdiend zijn.”

E-peil

Wat het E-peil betreft, scoort Limburg weer het beste. “Nieuwbouw in Limburg moet een E-peil hebben van 30", zegt Peeters. “Maar Limburg zit nu al aan 24 en is de beste leerling van de klas. Er zijn trouwens nog 500.000 potentiële woningen in Vlaanderen die aan spouwmuurisolatie zouden kunnen doen, maar als we de kaap van 200.000 halen, zou dat al geweldig zijn.”