Kruispunt Rijksweg gaat op de schop 01 maart 2018

Begin maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt Rijksweg (N78) met de Slakkenstraat in Dilsen-Stokkem. Momenteel rijdt hier het verkeer over 2 rijstroken in beide richtingen en dit zonder gescheiden middenberm. Dit is gevaarlijk, zeker voor het in- en uitrijdend verkeer uit de Slakkenstraat. Er komt nu een keerpunt, een wachtzone en middenberm op de Rijksweg.





Twee maanden

Ter hoogte van dit keerpunt zal er één rijstrook komen in beide rijrichtingen. Voor fietsers en voetgangers komt er een beveiligde oversteekplaats. Tegelijkertijd zullen ook de bushaltes heringericht worden zodat deze beter afgestemd zijn op minder mobiele of slechtziende reizigers. De werken zullen twee maanden duren. (GBO)