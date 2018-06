Infomarkt verkaveling Heilderveld 21 juni 2018

Het stadsbestuur gaat van start met de verkoop van 21 bouwkavels in de nieuwe verkaveling Heilderveld. Op zaterdag 23 juni wordt er tussen 9 uur en 12 uur een infomarkt georganiseerd in Café Biljart te Dilsen. Tijdens de infomarkt krijgen bezoekers info over kandidaatstelling, verkoopprocedure en de bouwvoorschriften. Deze nieuwe verkaveling ligt midden in het centrum van Dilsen. De inschrijvingstermijn loopt van donderdag 21 juni tot en met vrijdag 20 juli. De gronden worden verkocht aan een vaste prijs van 120 euro/m², dit overeenkomstig het reglement toewijzingsnormen goedgekeurd door de gemeenteraad. (GBO)