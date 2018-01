Infoavond buurtpreventie 22 januari 2018

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem organiseert op dinsdag 30 januari om 20 uur in zaal Opus te Stokkem de infoavond 'Buurtpreventie via Whatsapp: iets voor jouw buurt?'. Het stadsbestuur wil de inwoners ondersteunen om buurtpreventienetwerken via Whatsapp op te richten in hun buurt, met als belangrijkste doelstellingen preventie, het signaleren van verdachte situaties en het vergroten van de sociale controle, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. Ze tippen elkaar en oefenen zo sociale controle uit. Het netwerk wordt meteen ingelicht waardoor dit een doeltreffende vorm van buurtpreventie kan zijn. De stad zal instaan voor de praktische ondersteuning en waarschuwingsborden in de buurten plaatsen. Inschrijven voor het infomoment kan via info@dilsen-stokkem.be of 089 79 08 07.