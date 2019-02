Herinrichting Maasvallei levert jaarlijks 20 miljoen euro op Birger Vandael

23 februari 2019

12u52 0 Dilsen-Stokkem Afgelopen vrijdag is Steengoed Projecten gestart met de voorbereidende grondwerken aan hun nieuwe, bijna-energieneutrale (BEN) kantoren. Hierdoor komt men een stap dichter bij de herinrichting van de Maasvallei. “De maatschappelijke meerwaarde kan er niet snel genoeg komen, zowel voor de natuur als de toeristische economie”, aldus directer Frank Liebens, die spreekt van een jaarlijkse return van 20 miljoen euro.

De oplevering van het nieuwe kantoorgebouw is voorzien voor deze zomer. Door hier 600.000 euro in te investeren, zijn we er zeker van dat we op de best mogelijke locatie gevestigd zijn om het langetermijnproject Elerweerd op te volgen”, gaat Liebens verder. Het project Elerweerd heeft straks twee maatschappelijke functies: het verhogen van de rivierveiligheid bij hoge debieten in de Maas en het verbeteren van de riviernatuur. Deze is immers uniek in Vlaanderen en zal heel wat positieve invloeden uitoefenen op de toeristische aantrekkingskracht van het gebied. Dat werd voor reeds heringerichte gebieden uitgebreid onderzocht in een studie door de UHasselt, op aanvraag van Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM).

Er zal op termijn gestart worden met het ontginnen van 170 hectare grind en 64 hectare vulzand langs de Maas. “Elerweerd maakt dus deel uit van een veelzijdige heropleving en verhoogde veiligheid van de regio”, is Liebens overtuigd. De 20 miljoen euro heeft de grootste impact op toerisme en overstromingsbescherming. Onder andere biodiversiteit, tewerkstelling en educatie delen eveneens in de winst. Om dit alles te bewerkstellingen komt er voor Elerweerd een nieuwe bewerkingsinstallatie (goed voor gemiddeld 1,5 miljoen ton grind en zand per jaar), een nieuwe ontsluitingsweg met verhoogde bermen voor minimale hinder én een irrigatienetwerk van 7 km als flankerende maatregel voor het verlies van landbouwareaal.