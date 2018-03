Groen verwijst bij redding Terhillsbos onterecht naar minister Schauvliege 19 maart 2018

02u42 0 Dilsen-Stokkem Een waardevol bos in Dilsen-Stokkem dreigt plaats te moeten maken voor een luxueus bungalowpark.

Groen verzet zich echter hevig tegen de plannen om het natuurgebied van meer dan 100 voetbalvelden groot te laten verdwijnen en wil de bossen juist beschermen. De partij richt haar pijlen daarbij rechtstreeks op Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) en roept op om de petitie te ondertekenen en zo druk op haar te zetten om het bos te redden. Zij reageert echter als een wesp gestoken door de constante verwijzing van Groen naar haar.





Limburgs initiatief

De minister spreekt van een puur Limburgs initiatief waarmee zij niets te maken heeft. "Pure stemmingmakerij", reageert ze. Jeroen Bloemen van LRM benadrukte al dat er een draagvlak is bij de natuurverenigingen: "Dit is enkel mogelijk dankzij een samenwerking en de positieve natuurbalans." Hij laat weten dat het MER al is goedgekeurd. (BVDH)