Gratis WIFI op het Ter Mottenplein MMM

26 februari 2019

Aan het nieuw plein Ter Motten kan je voortaan op het internet. Fluvius plaatste er vorige week een installatie voor publieke wifi.

“In deze moderne tijden van tablets en smartphones werken we graag mee aan een betere bereikbaarheid voor onze inwoners en mensen die Dilsen-Stokkem bezoeken”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd.

Inloggen op ‘Dilsen-Stokkem Free wifi’ kan zowel met je gsm-nummer als via Facebook. Je vult eenmalig enkele gegevens in en je bent verbonden. Als gebruiker betaal je hiervoor geen verbindingskosten. (lees verder onder de foto)

“Via het publieke wifi-netwerk kan iedereen die in de buurt is op het internet surfen, chatten en mailen", zegt schepen van ICT Pieter Indemans. “Dat is een voordeel voor de gebruikers maar ook een extra troef voor de stad. Want een publieke wifi verzamelt ook heel wat informatie over het publiek dat zich in de wifi-zone bevindt. Hoeveel volk komt er voorbij op elk moment? Hoe lang blijven mensen gemiddeld op dezelfde drukke plaats? Het zijn slechts een paar voorbeelden van data die automatisch gegenereerd kunnen worden door de wifi-installatie.”

De installatie van het publieke wifi-netwerk kostte zo’n 11.000 euro en werd gefinancierd via trekkingsrechten.