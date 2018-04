Gloednieuwe freesmachine schiet in brand 07 april 2018

Aan de Rijksweg in Dilsen is donderdagochtend rond 9.30 uur brand ontstaan tijdens werken. Een freesmachine vloog in brand. De brandweer snelde ter plaatse en kon het toestel - dat nog gloednieuw was - blussen. (MMM)