Georgisch kwartet krijgt vier tot vijftien maanden cel 12 juli 2018

Vier Georgiërs van 40, 33, 31 en 27 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen tussen vier en vijftien maanden omwille van een reeks diefstallen die ze pleegden dit jaar in maart. Ze gingen donder meer aan de haal met bussen deodorant van de Delhaize in Tienen, flessen whisky en tabak van de Colruyt in Dilsen-Stokkem, een geldsom van All 4 Dogs in Sint-Truiden, scheermesjes bij de Okay van Kortessem en pistachenoten van de Lummense Aldi. De vier worden vrijgesproken voor bendevorming. Enkel de twee personen die vier maanden cel kregen, moeten deze straf ook effectief uitvoeren. (BVDH)