Genkenaar wilde café in brand steken 28 maart 2018

Een 58-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden met uitstel, en een boete van 600 euro omdat hij brand wilde stichten in café 'De Oude Brug' in Dilsen-Stokkem. Toen hij op niet binnen mocht in het café in de Dorpsstraat, goot hij benzine tegen de gevel en de deur. De man kon overmeesterd worden voor hij de benzine in brand kon steken. De man kon niet verkroppen dat zijn Poolse vriendin, die er als serveerster werkte, hun huwelijksplannen afgeblazen had. "Ik heb er spijt van", bekende de vijftiger voor de rechtbank. (VCT)