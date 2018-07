Geleide wandeling door Thorn 16 juli 2018

Het Dienstencentrum Stockheim uit Dilsen-Stokkem organiseert deze namiddag een geleide wandeling door de historische kern van Thorn. Dat is het zogenaamde 'witte stadje' - omwille van de huizen - grenzend aan Kessenich. Op de agenda staat ook een bezoek aan de abdijkerk, afsluiten doen deelnemers met een lekker kopje koffie bij de pannenkoekenbakker. Het hele tripje inclusief gids kost 8 euro. Alle info via 089/79.02.98 of dienstencentrum@ocmwdilsen-stokkem.be. (BVDH)