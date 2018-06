Gedrogeerde man vlucht voor agenten 05 juni 2018

02u51 0 Dilsen-Stokkem Op de Rijksweg in Dilsen is een automobilist er te voet vandoor gegaan toen de politie hem wilde controleren.

Eerst probeerde hij nog met gierende banden te vluchten, maar niet veel later sprong hij uit zijn wagen en stak hij de drukke gewestweg over in de hoop de agenten zo af te schudden. Meerdere automobilisten moesten stevig in de remmen gaan om een aanrijding te voorkomen. De 27-jarige Dilsenaar kon uiteindelijk wel ingerekend worden, al kon hij het ook toen niet laten om de agenten en hun familie te bedreigen. Eén politieman raakte lichtgewond. De agressieveling legde een positieve drugstest af.





(MMM)