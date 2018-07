GAS-boete op containerpark 14 juli 2018

02u37 0

De politie Maasland passeerde gisteren aan het containerpark in de Heulentakstraat te Dilsen-Stokkem. Een overtreder negeerde de regelgeving betreffende de inzameling van afvalstoffen. Gezien het containerpark af aan het sluiten was, verschafte de persoon zich toegang via de uitrit om zo alsnog afval te storten. Een GAS-boete werd uitgeschreven.





(BVDH)