Feestganger knalt verkeerslicht in de bomen 22 mei 2018

Een 25-jarige feestganger is in de nacht van zaterdag op zondag, op terugweg van het festival Extrema Outdoor, tegen een verkeerslicht gebotst. In de Boslaan in Dilsen liep het fout. Rond 1.45 uur knalde hij ter hoogte van het kruispunt met de Heuvelsvenlaan tegen het verkeerslicht. De paal werd volledig uit de grond gerukt en hing deels in de bomen. De auto stond dwars in de grasberm en was zwaar beschadigd. De bestuurder werd bij hem thuis aangetroffen. Hij legde een positieve drugstest af. (BVDH)