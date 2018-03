Elisabethkerk opent opnieuw de deuren 16 maart 2018

De Sint-Elisabethkerk in Stokkem opent opnieuw de deuren voor het grote publiek op zondag 8 april om 11 uur. De kerk werd de voorbije maanden gerenoveerd en aangepast. Inmaart 2015 werd de kerk getroffen door een brand, veroorzaakt door een defect in de verwarmingsketel. Vooral de roetschade door de rookontwikkeling was erg groot. De schade werd door de verzekeringsexpert geraamd op ruim 200.000 euro. Toekomstgericht werd in de kerk van Stokkem de voorbije maanden ook geïnvesteerd in aangepaste sanitaire voorzieningen, zodat het gebouw op termijn ook voor andere activiteiten kan dienen. De herstellingskosten werden deels gefinancierd door de verzekering, deels door eigen inbreng van de kerkraad en van het bisdom. De medewerkers van de stedelijke werkplaatsen hebben een groot deel van de renovatiewerken ook in eigen beheer uitgevoerd. (GBO)