Dubbele pech voor De Kezelzekskes: Na lotgevallen van ‘Prins Cannabis’ wordt stoet nu afgelast wegens rukwinden Dirk Selis

10 maart 2019

17u30 0 Dilsen-Stokkem Het is duidelijk niet het jaar van carnavalsvereniging De Kezelzekskes in Rotem (Dilsem-Stokkem): nadat hun prins Dario I vorige maand al werd opgepakt na de vondst van een wietplantage, werd nu ook de carnavalsstoet afgeblazen door de hevige rukwinden. “Wat een pech, maar we laten de moed niet zakken”, klinkt het strijdvaardig.

Zondagmorgen omstreeks halfelf viel het verdict. De organisatie, gemeentebesturen en de politiediensten in heel Limburg besloten om zo goed als alle carnavalsoptochten af te gelasten wegens de hevige rukwinden. Zo liet politie Maasland weten dat de stoet van de Kezelzekskes in Rotem (Dilsen-Stokkem) niet kan plaatsvinden. Ook de optocht van de Orde der Asserbakken in As is afgelast, net als de stoet in Bilzen. Enkel in Pelt ging de stoet uit. Voor carnavalsvereniging De Kezelzekskes betekent de afgelasting dubbele pech. Hun Prins Dario I werd vorige maand al opgepakt voor zijn aandeel in een wietplantage, nu gaat de stoet dus ook al niet door.

Prins Cannabis

Op 18 februari zinderde er een schok binnen de carnavalswereld in Dilsen-Stokkem. Die maandag viel de politie op adressen in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem binnen voor meerdere wietplantages. Eén van die adressen was bij Dario S. uit Dilsen-Stokkem. Bij zijn thuis zou een plantage zijn aangetroffen met enkele honderden plantjes. Wat de politie misschien niet wist was dat Dario van prinselijke bloeden was. Maar prins of geen prins, Dario werd met de combi meegenomen. Dario S. is ondertussen vrijgelaten en zal zich later bij de rechtbank moeten verantwoorden. Het onderzoek wordt voortgezet door het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen. Maar het kwaad was geschied en de eer van de Kezelzekskes was zwaar bezoedeld.

Nieuwe datum

Dario stelde zich begin dit jaar kandidaat als prins bij KV De Kezelkes. Het carnavalseizoen was al volop bezig, en Dario kweet zich zeer goed van zijn prinselijke taken. “Daarom was het des te meer een donderslag bij heldere hemel”, zegt Jaak Severijns, secretaris van de vereniging. “We hebben na een spoedvergadering met alle leden én ouders van de jeugdprinsen beslist om de samenwerking met Dario meteen stop te zetten. Onze Jeugdprinsen Colin en Hannelore moesten de eer redden op de stoet. Maar ook die plannen vielen vandaag dus in het water”, zegt Jaak Severijns, die als stoetverantwoordelijke druk in de weer om alle mensen in te lichten over de afgelaste stoet. “Het is niet anders, de weersomstandigheden zijn nu ook al verslechterd. Het KMI kondigde omwille van rukwinden van 120 km per uur, code oranje af. Twee jaar geleden was het ook al van dat. Wat een pech! We proberen nu de stoet op 14 april te laten doorgaan. We zijn nu druk aan het bellen met de burgemeester, want er zou op die datum ook een koers doorgaan. Maar vandaag vieren wij alsnog carnaval. Vanaf halftwee ontvangen wij iedereen die carnaval wil vieren in de sporthal van Rotem. Wij Kezelzekskes verliezen ondanks de dubbele tegenslag onze moed niet”.

Nog opvallend: nadat de stoet ook in Bilzen werd afgelast, was iedereen er van harte welkom in de carnavalstent op de Markt. Later op de dag moest ook die tent ontruimd worden omdat de stelling rond de kerktoren losgeraakte.