Drie ex-N-VA'ers richten eigen partij op 14 mei 2018

De N-VA in Dilsen-Stokkem is drie leden armer.





Anita Dekkers was in 2012 nog lijsttrekker, maar stapt bij de komende verkiezingen met haar nieuwe partij Voor U naar de kiezer. Ze wordt daarbij vergezeld door Pierre Gielen en Philip Delen. Voor U verwijst ook naar de Volks Unie waar Gielen zelf nog ooit deel van uitmaakte. Het Vlaams karakter blijft bewaard in hun partij. Eerder deze week stapte provinciaal voorzitter Bart Schepens ook al uit de partij.





(MMM)