Dozen pistachenootjes gestolen 19 juli 2018

02u44 0

Politie Maasland stelde maandag een winkeldiefstal vast in de Hoogbaan in Dilsen. Die vond plaats om 11.45 uur. "Volgens de verantwoordelijke is één persoon de kassa's voorbijgelopen met een volle boodschappentrolley. Er werden twee dozen pistachenootjes gestolen", laat de politie weten. (BVDH)