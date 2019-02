Domper op de carnavalsvreugde: Prins Dario I opgepakt na vondst wietplantage Marco Mariotti

19 februari 2019

13u26 0 Dilsen-Stokkem Een schok binnen de carnavalswereld in Dilsen-Stokkem. Prins Dario I van KV De Kezelkes in Rotem is gevat met een wietplantage en is opgepakt. De vereniging verbreekt de samenwerking. “We zijn er kapot van", klinkt het.

Maandag viel de politie op adressen in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem binnen voor meerdere wietplantages. Eén van die adressen was bij Dario S. uit Dilsen-Stokkem. Bij zijn thuis zou een plantage zijn aangetroffen met enkele honderden plantjes.

Dario stelde zich begin dit jaar kandidaat als prins bij KV De Kezelkes. Het carnavalseizoen was al volop bezig, maar daar komt nu abrupt een einde aan. “Het was een donderslag bij heldere hemel”, zegt Jaak Severijns, bestuurslid van de vereniging. “We hebben gisterenavond meteen een spoedvergadering gehouden. Alle leden én ouders van de jeugdprinsen kwamen ter plaatse. Ook de burgemeester was op de hoogte. We hebben de samenwerking met Dario meteen stopgezet. Het kan niet anders.”

Zondag 10 maart zou de stoet door Rotem passeren met de prinsenwagen als absolute climax. “Dat valt nu allemaal in het water. Ook het prinsenbal moet nu zonder hem doorgaan. We hebben besloten om geen vervanger aan te stellen, maar ons volledig te focussen op de jeugd. We geven hen een groter podium. Gelukkig konden we nog tijdig bij de drukker een héél aantal foto’s, folders en affiches aanpassen.”

De vereniging ging al sinds één maand op pad met Dario en had totaal niets gemerkt. “Integendeel, de sfeer zat altijd goed. Dario was een goede prins, we hebben ons vier weekenden op rij goed geamuseerd. Hij was nieuw in de vereniging, maar dit hadden we niet zien aankomen."